Зловмисники ховали від митного огляду військове обладнання серед бортового обладнання літака авіакомпанії

Працівники Служби безпеки України у Миколаєві викрили спробу вивезення з України військового авіаційного обладнання в одну з країн Близького Сходу. Як пише у середу, 16 грудня, прес-служба СБУ.

Нелегальний експорт обладнання планувало керівництво однієї з українських транспортних авіакомпаній. СБУ не повідомляє назву цього підприємства, однак уточнила, що компанія займається вантажних перевезеннях у країнах Близького Сходу та Африки.

«Вони приховали військову продукцію від митного огляду серед бортового обладнання літака авіакомпанії, який після проходження технічного обслуговування мав вилетіти за межі України. В той же час, у компанії були відсутні дозвільні документи Державного експортного контролю України, передбачені чинним законодавством для переміщення за межі країни виробів військового призначення», – йдеться у повідомленні.

Продукцію направили на експертизу. Наразі приймається рішення щодо відкриття кримінального провадження за статтею про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Максимальна санкція цієї статті передбачає обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.