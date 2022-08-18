Працівники міграційної служби та правоохоронці супроводили її в пункт пропуску «Шегині»

З України видворили 22-річну росіянку, яка нелегально проживала у Рівному. У червні дівчина повинна була повернутись в Росію, але цю вимогу вона проігнорувала. Відтак працівники міграційної служби спільно з поліцейськими супроводили її до пункту пропуску «Шегині», аби вона покинула територію України.

Про видворення росіянки стало відомо в четвер, 18 серпня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. Відомо, що 22-річна громадянка Росії спочатку проживала в Одесі, а потім переїхала у Рівне, де винаймала житло, перебиваючись тимчасовими заробітками.

Ще 7 червня вона повинна була повернутись в свою країну, але рішення міграційної служби росіянка проігнорувала і продовжувала нелегально проживати в Рівному.

«Відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» працівники МВ УДМС в Рівненській області прийняли рішення про примусове повернення громадянки Росії в країну походження. Сьогодні, 18 серпня, працівники міграційної поліції та міграційної служби супроводили дівчину до пункту пропуску державного кордону «Шегині», аби та покинула територію України», – йдеться у повідомленні.

На найближчі три роки їй буде заборонений в'їзд на територію України.