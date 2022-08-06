На фото іноземці, яких видворили з України

Львівська СБУ видворила з України трьох нелегалів, серед них є росіянин та білорус. Громадянство третього іноземця не розголошується. Про депортацію нелегалів повідомила прес-служба служби безпеки у суботу, 6 серпня.

«Для забезпечення державної безпеки в умовах війни Служба безпеки України ініціювала рішення про депортацію трьох іноземців»,– йдеться у повідомленні служби безеки.

Двоє порушників (серед них росіянин) перебували на території України без документів. Третій депортований – білорус, був засуджений в Україні за незаконне виробництво та збут наркотиків. Чоловік вже відбув свій термін покарання і у нього тепер немає жодних підстав перебувати на території України. Усіх трьох чоловіків примусово повернули до себе додому.

Видворяли нелегалів з України працівники СБУ спільно із працівниками Державної міграційної служби. Окрім того цим іноземцям більше не можна в'їжджати на територію України.