Замість 270 тисяч грн, необхідних для виплати зарплат, дерматовенерологічне відділення заробило лише 18 тисяч

Із Волинської обласної клінічної лікарні планують звільнити 30 працівників. Скорочення стосується центру СНІДУ та дерматовенерологічного відділення. Причина у тому, що вони отримують надто мало грошей від НСЗУ, а виплачувати зарплати з власного бюджету інфекційна лікарня не має змоги. Наразі у Волинській облраді та обласному управлінні охорони здоров’я шукають вихід із цієї ситуації.

Як розповіла ZAXID.NET директорка Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська, загалом у медзакладі працює 304 працівника. Дерматовенерологічне відділення приєднали до складу лікарні у березні минулого року. Наразі там працюють 16 лікарів та 10 медсестер. Втім, вони не отримують від НСЗУ достатньо грошей на своє утримання.

«Інфекційна лікарня виплачувала протягом року своїми коштами їм заробітну плату. Не сьогодні ми не можемо виплатити зарплату тим 16 лікарям і 10 медсестрам. Для утримання їм потрібно 270 тисяч гривень на місяць. Заробили вони тільки 18 тисяч», – розповіла Галина Морочковська.

Замість дерматовенерологічного відділення планують залишити лише один кабінет. «На 18 тисяч можна залишити одну посаду лікаря і посаду медсестри. Вони хочуть розділити посаду і взяти не одного лікаря, а два-три», – пояснила директорка закладу.

У повному складі відділення працюватиме до кінця серпня. За цей час Волинська облрада та обласне управління здоров’я повинні ухвалити остаточне рішення щодо скорочень, а також спробувати знайти для працівників нові робочі місця. Керівник обласного управління здоров’я Роман Рудоквас у коментарі ZAXID.NET зазначив, що «наразі він розбирається із ситуацією», а коментувати її буде готовий пізніше.