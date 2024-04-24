Уродженця Вінничини Анатолія Ковальчука призначили керівником Закарпатської прокуратури у січні 2023 року

Керівник Закарпатської обласної прокуратури Анатолій Ковальчук опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Анатолій Ковальчук задекларував понад 1,9 млн грн зарплати в Закарпатській прокуратурі та Офісі генпрокурора, 72 тис. грн допомоги у зв’язку з переїздом в іншу місцевість та майже 70 тис. грн пенсії. Для порівняння – у 2022 році він заробив у прокуратурі 1,3 млн грн. На банківських рахунках Анатолія Ковальчука понад 174 тис. грн, ще 20 тис. доларів та 270 тис. грн він тримає готівкою.

У декларації керівника Закарпатської обласної прокуратури з’явився недобудований житловий будинок площею 120 м2 у селі Минай під Ужгородом, право на користування яким він отримав у 2023 році, та земельна ділянка у селі Садківці Вінницької області.

Нагадаємо, уродженця Вінничини Анатолія Ковальчука призначили керівником Закарпатської обласної прокуратури у січні 2023 року. До того він працював в органах прокуратури Полтавської, Рівненької, Вінницької, Чернівецької областей та в Офісі генпрокурора. У липні 2016 року Генпрокурор Юрій Луценко відсторонив Анатолія Ковальчука з посади прокурора Рівненщини і пообіцяв повністю змінити керівництво прокуратури області. Це сталося після того, як правоохоронці викрили схему незаконного видобутку бурштину на території області, яку організував заступник Ковальчука Андрій Боровик.