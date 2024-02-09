У середу, 7 лютого, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як агенти Кремля організовують блокування кордону між Польщею і Україною.

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Польські фермери знову взялися за своє. Сьогодні вони відновили блокування пунктів пропуску на кордоні між Польщею і Україною. Тож тепер рух на прикордонних пунктах «Медика – Шегині», «Рава-Руська – Гребенне» і «Дорогуськ – Ягодин» суттєво ускладнений. А з понеділка блокувальники обіцяють перекрити ще два шляхи на кордоні.

Формально причиною для нового блокування стало рішення Єврокомісії продовжити ще на рік повний доступ для української агропродукції до ринку ЄС. Восени минулого року блокувати кордон взялися польські перевізники, згодом до них долучилися деякі фермерські організації. Тоді ж з'явилася інформація про російський слід польських пікетів. Усе це відбувалося на тлі помітного погіршення стосунків між Варшавою і Києвом, а також активізації правих популістів у Польщі, які висували все нові абсурдні претензії до України.

Подібна активізація польських ультранаціоналістів спостерігалася і десять років тому, коли Росія здійснила анексію Криму і почала війну на сході України. Згодом активісти руху «Кіберхунта» та «Українського Кіберальянсу», а також волонтери InformNapalm отримали злив електронного листування одного із сірих кардиналів російської зовнішньої політики у Східній Європі. Мова про громадянина Білорусі Олександра Усовського – фаната «руского міра» і псевдоісторика, який колись часто публікувався на сайті проекту Медведчука «Український вибір». Українські хакери отримали доступ до комп'ютера Усовського і кілька місяців стежили за його листуванням. Тоді зʼясувалося, що саме Усовський за гроші російського олігарха Констянтина Малофєєва організовує антиукраїнські акції у Польщі та інших країнах Східної Європи. Той самий Малофєєв фінансував загони російського терориста Ігоря Гіркіна на Донеччині.

Тоді українські хакери опублікували чимало листів Усовського, де він обговорював з кремлівськими спонсорами і кураторами деталі антиукраїнських акцій протесту в Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині. Зокрема, листування відбувалося з депутатом Державної думи Констянтином Затуліним, який відповідав і за створення сепаратистських рухів в Україні. Через маріонеткові організації, фейкові дискусійні клуби Кремль запускав у Польщі українофобські ініціативи.

Звичайні мітинги за участю польських націоналістів тоді коштували замовникам недорого – всього кілька тисяч євро. А от вплив на депутатів польського Сейму обходився дорожче. Наприклад, росіяни прагнули протягнути до Сейму закон про примус кожного українця, який прибуває до Польщі, підписувати анафему на адресу ОУН-УПА. Ось як звучали ті листи російської агентури:

«Загалом треба 20 тисяч євро для початку робіт. Далі все буде просто пиздець, як феєрично! Україна отримає повноцінний фронт на Заході, а хохли в Польщі миттєво зів'януть і перестануть фоткатись із прапорами Правого Сектору на тлі польських пам'яток (як вони це роблять зараз). Бандерівцями вони не перестануть, але зрозуміють, що бути бандерівцем у Польщі – дуже херовий бізнес, і перестануть підтримувати Порошенка. На другий етап – обговорення та формулювання Декларації, її доведення до розуму, публікація, створення виконавчого органу Дискусійного клубу та технічна робота з виявлення хохлів у Польщі, з подальшим отриманням від них підписки про категоричне неприйняття ідеології ОУН-УПА плюс робота в Сеймі – вимагатиме десь тисяч 120 євро».

Із Москви також просували формування меседжів та мислевірусів про російську зону впливу на сході Європи, куди обовʼязково входила Україна, але не тільки. На комп'ютері вже згаданого Усовського знайшлися цікаві документи під назвою: « Проект Молдова – не Румунія» та «Проект Україна – не ЄС». Співатором цих опусів був помічник Затуліна Іван Скоріков. Послухаймо, як саме росіяни збиралися досягати своїх цілей стосовно України:

«Створення спільноти патріотично налаштованих блогерів, які працюють у віртуальному середовищі, для оперативного вирішення інформаційно-пропагандистських завдань щодо відстоювання проросійського курсу України. Важливо сформувати розуміння, що ідентичність України нерозривно пов'язана з образом Росії як євразійської держави».

І ще десять років тому партнером кремлівської агентури у Польщі виступав польський політик-популіст Януш Корвін-Мікке. Устовський згадує його у своєму листуванні як організатора мітингів на підтримку «російського Криму і Донбасу». Корвін-Мікке встиг побувати і депутатом польського Сейму і навіть Європарламенту, а ще він є лідером ультраправої партії «Конфередерація», яка сьогодні відкрито бере участь і підтримує блокування кордону з Україною. Зрештою, Корвін-Мікке і не приховував своїх проросійських поглядів. Він навіть зустрічався із Аксьоновим у Криму.

Тож тепер, коли Кшиштоф Босак, Рафал Меклер та інші соратники Корвіна-Мікке їздять блокувати кордон з Україною, важко повірити в те, що тут обійшлося без Москви. Хоча нас намагаються переконати, що польські фермери самі собі вирішили протестувати проти конкуренції з боку українських аграріїв і проти обмежень Брюсселя на використання штучних добрив. Як бачимо, у Кремлі давно знають, які саме добрива використати, щоби зерна гніву між поляками та українцями дали свій урожай.