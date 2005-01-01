За день працівники «Львівавтодору» зафіксували 24 випадки порушення правил паркування

Водії паркуються на пішохідних переходах та тротуарах

За четвер, 21 грудня, працівники відділу оперативного реагування ЛКП «Львівавтодор» зафіксували 24 порушення правил дорожнього руху. Найпоширеніші порушення – це паркування на пішохідних переходах та біля пішохідних переходів. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

«За вчорашній день наші працівники відділу оперативного реагування зафіксували 24 порушення правил дорожнього руху. З них 9 випадків – це паркування на пішохідних переходах та біля пішохідних переходів, 8 випадків – паркування на заборонених місцях, та 7 випадків – паркування на смузі для руху транспорту біля ринку «Привокзальний», – повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, неналежне паркування машин створює незручності для пішоходів та є основною причиною затримок у русі електротранспорту міста.

До слова, впродовж 13-21 грудня у Львові на арештмайданчик було евакуйовано 53 автомобілі. Також за цей час було оштрафовано майже 200 водіїв без евакуації транспортного засобу.

Нагадаємо, аби вдосконалити систему паркування у Львові, під час пленарного засідання сесії Львівської міської ради, що відбулось 7 грудня, затвердили перелік ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких паркування автомобілів заборонено. Поліція та ЛКП «Муніципальна варта» може евакуйовувати припарковані у недозволених місцях автомобілі.

Нагадаємо, що у Львові діють платні паркінги. Зараз вартість паркування на відкритих парковках у центрі міста становить 6 грн/год., на закритих паркінгах – 8 грн/год. Проте з 1 січня 2018 року вартість паркування у центрі Львова зросте до 20 грн/год. на закритих паркінгах у центральній частині міста та до 15 грн/год. – на відкритих, а також до 5 грн/год. – на парковках поза межами центру. За відповідну ухвалу під час засідання сесії у четвер, 21 грудня, проголосували 43 депутати Львівської міськради.