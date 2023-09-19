11-річна дівчинка за кермом самоката зіткнулася з автомобілем біля Яворова

За добу у Львівській області в ДТП травмувались двоє неповнолітніх: 11-річна водійка електросамоката та 14-річний скутерист. Унаслідок ДТП обох неповнолітніх госпіталізували в лікарню.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 18 вересня, близько 16:00, у селі Наконечне Друге Яворівського району. На трасі Львів – Краковець 41-річний киянин, який був за кермом автомобіля Opel Movano, дорогою у Краковець зіткнувся з електросамокатом VNC, яким керувала 11-річна місцева мешканка. Внаслідок ДТП дівчинку з травмами госпіталізували в лікарню.

Цього ж дня, близько 20:00, у Миколаєві Стрийського району на перехресті вулиць Шевченка та Устияновича зіткнулися автомобіль Mazda-6, за кермом якого був 20-річний місцевий мешканець, та скутер Yamaha, яким керував 14-річний учень 9 класу місцевої школи. Неповнолітнього з травмами госпіталізували в лікарню.

За обома ДТП слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцям загрожує до трьох років обмеження волі.