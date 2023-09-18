Правоохоронці встановлюють обставини події

У неділю ввечері, 17 вересня, у селі Чишки Львівського району трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення автомобіля Chevrolet Cruze з бетонною огорожею травмувалася сім'я з трирічною дитиною. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Chevrolet Cruze, 35-річна мешканка Новояворівська, не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїзної частини дороги та зіткнулася з бетонною огорожею.

Внаслідок ДТП водійка, а також пасажири Chevrolet Cruze, 32-річний чоловік та їхня трирічна донька, усі мешканці Новояворівська, отримали травми різної важкості. Їх госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Правоохоронці встановлюють обставини події.