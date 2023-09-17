В неділю, 17 вересня, у селі Ясенів Золочівського району на Львівщині сталася аварія. Через це рух трасою Київ-Чоп ускладнений, патрульні організували реверсний рух.

«На автодорозі Київ — Чоп відбулося зіткнення двох транспортних засобів. Внаслідок ДТП є постраждалий. Патрульні забезпечують реверсний рух. На місці події працюють усі необхідні служби», – повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Внаслідок аварії ВАЗ понівечений вщент (фото патрульної поліції Львова)

Учасників ДТП та постраждалих ще встановлюють слідчі. Водіїв закликають бути обережними та за можливості уникати цієї ділянки дороги.