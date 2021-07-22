За два дні заяви на чоловіка написали чотири жінки

У середу, 21 липня, в Ковелі затримали 22-річного чоловіка, який неодноразово чіплявся до жінок. До поліції звернулась постраждала дівчина, яку зловмисник намагався роздягнути просто посеред вулиці. За декілька годин поліцейські знайшли кривдника. Також виявилось, що до цього він домагався ще як мінімум до трьох жінок. Поліція розслідує справу за статтею про сексуальне насильство, у разі доведення вини чоловікові загрожує від трьох до семи розів позбавлення волі.

За інформацією прес-служби поліції Волині, інцидент стався у середу, 21 липня. До правоохоронців звернулась постраждала 22-річна жінка, на яку напав зловмисник. За її словами, просто посеред вулиці до неї почав чіплятись чоловік. Він притиснув її та намагався роздягнути. Їй вдалось втекти, після чого потерпіла одразу звернулась до поліції із заявою.

Поліцейські, які отримали детальний опис зловмисника, знайшли його вже за декілька годин. Ним виявився 22-річний житель Ковеля. Також правоохоронці з’ясували, що він причетний до вчинення як мінімум ще трьох аналогічних злочинів, оскільки з відповідними заявами звернулись троє мешканок міста.

У прес-службі поліції ZAXID.NET уточнили, що всі заяви постраждалих були подані 20-21 липня. Жодних інших деталей про особу 22-річного чоловіка поліція наразі не розголошує.

Посеред вулиці чоловік намагався роздягнути 22-річну дівчину

Поліція розслідуватиме справу за ч.2 статті 153 (сексуальне насильство, вчинене повторно). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до семи років.