Луцький міськрайонний суд виніс вирок 30-річному водію Volkswagen Golf 1J за вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Володимир Савчук збив на «зебрі» пішохода, внаслідок чого той отримав важкі тілесні ушкодження. Обвинуваченому призначили 4 роки тюрми без права керувати автомобілями на 6 років. Крім того, він має заплатити 306 тис. грн компенсації потерпілому та понад 54 тис. грн – лікарні.

Як йдеться у вироку суду від 9 квітня, аварія на проспекті Соборності в Луцьку сталася 9 грудня 2023 року. Близько 23:10 волинянин Володимир Савчук, який перебував напідпитку за кермом автомобіля Volkswagen Golf 1J, під’їхав до нерегульованого пішохідного переходу. Як тільки колір світлофора перемкнувся на зелений, водій з’їхав на крайню праву смугу руху, що призначена для маршрутних таксі, і збив пішохода.

У лікарні в потерілого діагностували закриту черепно-мозкову травму, закриту травму живота з розривом печінки, внутрішньочеревну кровотечу, перелом правої плечової кістки та сідничної кістки тазу та інші травми, що належать до категорії тяжких тілесних ушкоджень.

Обвинувачений розкаявся та свою вину у суді визнав, просив суворо не карати й зазначив, що добровільно відшкодував потерпілому 15 тис. грн.

Суддя Оксана Данелюк визнала Володимира Савчука винним за ч.2 ст.286-1 ККУ (порушення ПДР у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) та призначили йому покарання – 4 роки позбавлення волі без права керувати транспортними засобами на 6 років. Крім того, чоловік має заплатити потерпілому 306 тис. грн компенсації за моральну та майнову шкоду, 10 тис. грн – за витрати на правничу допомогу, а також понад 54 тис. грн на користь Луцької міської клінічної лікарні. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.