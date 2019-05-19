За колишнього командувача Нацгвардії внесли заставу у 4,8 млн грн

За колишнього очільника Національної гвардії України Юрія Аллерова, якого підозрюють у заволодінні державним майном, внесли заставу у 4,8 млн грн. Утім Аллеров досі перебуває під вартою. Про це повідомив адвокат підозрюваного Ігор Мороз, інформує «Громадське».

«Заставу внесли, але не відпустили, роблять все, щоб тримати його», — зазначив адвокат.

Заставу внесли у п’ятницю, 17 травня, після 18-ї години, тож, ймовірно, причиною затримки стало завершення робочого дня.

За словами адвоката Юрія Аллерова мають відпустити наступного тижня.

Нагадаємо, напередодні суд взяв під варту на два місяці Юрія Аллерова з можливістю внести заставу у 4,8 млн грн. При цьому прокуратура просила 11 млн грн. Адвокати підозрюваного заявили, що таких грошей в Аллерова немає і почали збір, додавши, що оскаржуватимуть рішення суду.

Того ж дня суд відпустив під заставу у 2 млн та 1,5 млн грн відповідно директора компанії забудовника «Укрбуд Девелопмент» Олега Майбороду та оцінювачку Алісу Гринчук.

Генерала Юрія Аллерова, котрий командував Нацгвардією у 2015-2017 рр., звинувачують у махінаціях з нерухомістю для військових. Згідно з даними НАБУ і САП, він обміняв призначені для бійців НГУ квартири в будинку в центрі Києва на квартири на околиці міста. При цьому різниця в ціні становила понад 81 млн грн. Оцінювачка Аліса Гринчук надала висновок про рівноцінність обміну.

Усім підозрюваним інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем. У разі доведення вини їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.