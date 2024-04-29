Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю за крадіжку електросамоката вартістю майже 20 тис. грн. За це йому призначили 5 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 25 квітня, злочин стався 17 лютого 2024 року. Близько 23:30 Дмитро Маланчук піднявся на сьомий поверх багатоквартирного будинку, де побачив на сходах електросамокат марки Ninebot kickScooter MAX. Чоловік схопив транспортний засіб і втік. Своїми діями він завдав власнику збитки на 19 604 грн.

Дмитро Маланчук уклав угоду з прокурором про визнання своєї вини. Відомо, що чоловік має вищу освіту, офіційно не працює, одружений, раніше відбував іспитовий строк.

«Обставинами, що пом’якшують покарання обвинуваченого, суд визнає його щире каяття та добровільне відшкодування завданої шкоди. Обставин, що обтяжують покарання – не встановлено», – йдеться у повідомленні суду.

Суддя Ярослав Воєвідко визнав обвинуваченого винним за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) й призначив йому узгоджене покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років. Крім того, обвинувачений має заплатити 1893 грн за проведення експертизи. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.