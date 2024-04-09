Нетішинський міський суд виніс вирок місцевому жителю за вчинення крадіжок. Із квітня по вересень 2023 року чоловік поцупив сім велосипедів мешканців багатоповерхівок. За це йому призначили п’ять років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 5 квітня, першу крадіжку Максим Будига скоїв у ніч на 22 квітня 2023 року. Чоловік зайшов у коридор багатоповерхівки, де за допомогою кусачок зламав велосипедний замок і втік з чотирьохколісним марки Specialized. За тією ж схемою чоловік вкрав у період із 22 квітня по 15 вересня 2023 року ще шість велосипедів, загальна вартість яких – 50 333 грн. У суді чоловік свою визнав і щиро розкаявся.

«Оцінюючи особу обвинуваченого судом встановлено, що останній хоча раніше і не судимий, проте ніде не працює, не зайнятий суспільно-корисним трудом, характеризується посередньо, зловживає спиртними напоями, порушує громадський порядок і права інших громадян», – повідомляють у суді.

Суддя Олексій Томілін визнав Максима Будигу винним за ч. 4 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного стану) й призначив покарання – п’ять років ув’язнення. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під нічним домашнім арештом. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.