За ніч в інфекційній лікарні Львова померли двоє людей

68-річна жінка і 49-річний чоловік

СуспільствоОлександра Баландюх, сьогодні, 09:3127810

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За ніч в інфекційній лікарні Львова померли двоє людей
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На Львівщині вже троє людей померло від коронавірусу. Результат ПЛР-дослідження четвертого пацієнта очікують

Уночі, 9 квітня, у Львівській обласній інфекційній лікарні померло двоє людей. У 68-річної жінки був підтверджений діагноз Covid-19, 49-річний чоловік був госпіталізований позавчора з важкою пневномією і ознаками коронавірусу. Результат його ПРЛ-діагностики стане відомий сьогодні. Про це повідомила прес-служба ЛМР з посиланням на начальника міського управління охорони здоров'я Володимира Зуба.

Окрім 68-річної жінки, яка мала супутні захворювання (онкологія), у лікарні помер ще один пацієнт, 49-річний чоловік. У нього було важке запалення легень, хоча результат ПЛР-дослідження ще невідомий. Дружина цього чоловіка також перебуває на лікуванні в інфекційній лікарні з підтвердженим діагнозом Covid-19.

Нагадаємо, що раніше у Львові були зафіксовані ще два летальних випадки, спричинених коронавірусною інфекцією.

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