У помешканнях підозрюваних поліцейські провели обшуки

Рокитнівський районний суд виніс вирок чотирьом місцевим жителям за опір поліції. Правоохоронці викрили обвинувачених на незаконному видобутку бурштину, а коли вилучали з місця події мотопомпи та квадроцикли – порушники почали фізично перешкоджати. За скоєне їм призначили по 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 22 серпня, інцидент в урочищі «Яблунька» поблизу села Вежиця Сарненського району стався 2 лютого 2024 року. За даними слідства, близько 12:00 троє поліцейських під час обстеження території виявили чотирьох людей, які займалися незаконним видобутком бурштину. Серед порушників були: Любов Чмуневич, Олександр Чурилович, Микола і Надія Кузьмичі. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка конфіскувала два квадроцикли марки Honda і дві мотопомпи. Під час транспортування вилученого майна, четверо обвинувачених напали на правоохоронців і намагалися відібрати усе назад.

У суді Любов Чмуневич, Олександр Чурилович, Микола Кузьмич і Надія Кузьмич підписали з прокурором угоду про визнання своєї винуватості.

Суддя Алла Комзюк визнала бурштинокопачів винними за ч.2 ст.342 ККУ (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) й призначила усім по 17 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.