Найчастіше причиною виникнення ботулізму є консерви домашнього приготування

У неділю ввечері, 23 травня, в інфекційне відділення Мостиської центральної районної лікарні з ознаками ботулізму госпіталізували 57-річну мешканку Перемишлянського району. Кількома днями раніше у це ж відділення госпіталізували її чоловіка. Загалом за останній тиждень, з 17 до 23 травня, до інфекційного відділення потрапило четверо людей з симптомами ботулізму, а від початку року вже зафіксовано п’ять випадків цього захворювання і ще два випадки чекають лабораторного підтвердження.

Як повідомила ZAXID.NET лікарка відділення моніторингу неінфекційних захворювань Львівського обласного лабораторного центру Наталія Попаденко, 17 травня з ботулізмом до лікарні потрапив 42-річний львів'янин, який їв консервовані гриби домашнього приготування. З ним споживали гриби ще двоє чоловіків, але токсини попалися лише львів’янину.

36-річна львів’янка вживала консерву промислового виробництва (тунець), яку придбала у невеликому магазині поблизу дому.

«Ми виїхали у цей магазин, де жінка купила консерву. У залишку було 26 консерв, їх вилучили з реалізації, п’ять взяли на дослідження. Результатів дослідження консерв ще нема, але з Львівського обласного лабораторного центру у вівторок, 25 травня, прийшло повідомлення, що у жінки лабораторно підтверджено ботулізм», – розповіла ZAXID.NET заступниця начальника управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Олена Улашина.

Двоє мешканців Перемишлянського району, подружжя, 66-річний чоловік і 57-річна жінка, вживали м’ясну консерву домашнього приготування тільки у різні дні, чоловік швидше, а жінка пізніше. І обоє потрапили до лікарні з симптомами ботулізму у різні дні.

Оскільки Львівська обласна інфекційна лікарня зараз приймає хворих на коронавірусну інфекцію, всіх хворих госпіталізують в інфекційне відділення Мостиської центральної районної лікарні.

Як повідомив ZAXID.NET директор Мостиської центральної районної лікарні Ігор Руденко, усім хворим ввели протиботулінічну сироватку. Львів’янина, який споживав гриби, вже виписали з лікарні. Жінку з Перемишлянського району госпіталізували у неділю ввечері, ботулізм ще лабораторно не підтверджено, але у неї, як і у її чоловіка, клінічно є всі ознаки ботулізму.

За словами головної санітарної лікарки Львівщини Наталії Тімко, причиною виникнення ботулізму можуть стати не лише консерви з м’яса, грибів, овочів та фруктів, а й копченості, солена та в’ялена продукція, яка виготовляється в домашніх умовах. Токсин, який попадає з їжею в організм людини, не руйнується ні в шлунку, ні в кишківнику. Єдиний надійний засіб уберегти себе від захворювання – відмовитись від споживання консервів домашнього виготовлення.

«Якщо все ж таки ризикуєте, то слід піддати термічній обробці консерви перед вживанням на 30 хвилин, бо наявність ботулотоксину в харчових продуктах не можна виявити візуально. Часто консерви та інші продукти, в яких є збудник ботулізму, не змінюють зовнішнього вигляду, смаку і запаху», – каже Наталія Тімко.