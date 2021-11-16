Про вбивство у селі Ковалівка дізналися після того, як виявили труп чоловіка

Поліція затримала 61-річного мешканця села Ковалівка, який під час сварки до смерті побив свого знайомого. Від ударів в грудну клітку чоловік помер на місці побиття. Кривдника знайшли наступного дня у його помешканні, повідомила у вівторок, 16 листопада, прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Повідомлення про вбивство у селі Ковалівка надійшло до поліції ще 12 листопада. Староста села розповів, що в одному з приватних помешкань виявили тіло господаря з ознаками насильницької смерті.

«Під час слідчих дій поліцейські встановили, що 61-річний потерпілий за місцем проживання розпивав спиртні напої з односельцем. Під час застілля між чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку, у ході якої гість наніс ряд ударів товаришу в область грудної клітки. Від отриманих травм чоловік помер на місці події», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Зловмисника поліцейські розшукали наступного дня за місцем проживання. Слідчі затримали його та повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд посадив підозрюваного під цілодобовий домашній арешт.