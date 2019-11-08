За подвійне вбивство 40-річного львів'янина засудили до довічного ув'язнення

Стало відомо, скільки справ у суді за рік виграли львівські водії проти інспекторів з паркування

У п'ятницю, 8 листопада, Залізничний районний суд Львова виніс вирок 40-річному львів'янинові, який три роки тому через гучне святкування зарізав чоловіка та жінку, а також важко поранив ще одну жінку. За вчинений злочин обвинуваченому Петру Нагулякові присудили довічне перебування за ґратами.

«Шляхом поглинання менш суворого покарання суворішим покаранням суд призначає Нагулякові П. О. покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Строк його відбуття рахувати з моменту фактичного отримання, тобто, з 27 лютого 2016 року», – зачитав вирок суддя Юрій Бориславський.

Нагадаємо, у лютому 2016 року на вул. Любінській, 162 у Львові 37-річний чоловік убив свою сусідку та її гостя через гучне святкування дня народження. Також він важко поранив 35-річну сестру жінки.

Як встановили правоохоронці, чоловік, який жив поверхом вище, близько третьої години ночі зайшов до оселі своїх сусідів, аби їх втихомирити. Розмова переросла в бійку, у результаті якої Петро Нагуляк поранив 28-річного чоловіка, 27-річну жінку та її 35-річну сестру.

Власниця помешкання померла в кареті швидкої допомоги, а її хлопець – у лікарні. 35-річну жінку у важкому стані госпіталізували в реанімацію з проникаючим пораненням грудної клітини. Чоловік, який скоїв напад, зник із місця події, але вже за кілька годин повернувся у свою квартиру, де його затримала поліція.