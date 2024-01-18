42-річна жительку Первомайська Миколаївської області визнали винною у заволодінні благодійними внесками для Збройних сил України і присудили 4,5 роки в’язниці. Про це у четвер, 18 січня, повідомила обласна прокуратура.

Як розповіли у відомстві, жінка, яка була волонтеркою у декількох благодійних організаціях обіцяла допомогти громадянам, які організували благодійні збори на закупівлю автомобілів для ЗСУ, закупити транспорт за зниженими цінами.

Однак отримавши на особистий рахунок гроші, вона почала розпоряджатися грішми на власний розсуд. Слідство встановило, що шахрайка заволоділа понад 500 тис. грн благодійних внесків.

«Суд визнав жительку Первомайська винною в кримінальному правопорушенні Первомайська за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 ККУ. Їй призначили покарання у виді позбавлення волі строком 4 роки 6 місяців», – повідомили в прокуратурі.

Оскільки вирок ще не набрав законної сили, тож наразі жінка перебуває під нічним домашнім арештом.