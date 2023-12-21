На Тернопільщині шахраї за допомогою інтернет-схеми виманили гроші в родички загиблого військовослужбовця. Жінці в месенджер надіслали повідомлення про те, що вона може отримати матеріальну допомогу в розмірі 7000 гривень. Однак гроші тернополянка так і не отримала, а натомість з її рахунків шахраї зняли понад 50 тис. грн.

До правоохоронців із заявою про шахрайство звернулася 39-річна жителька Тернопільського району. Жінка розповіла поліцейським про те, що з її рахунків невідомі зняли 51 тис. гривень, повідомило «Суспільне.Тернопіль».

«Жителька Тернопільського району на війні втратила родича. Їй на месенджер прийшло повідомлення про можливість для родичів загиблих захисників отримати матеріальну допомогу. Обіцяли виплату у розмірі 7000 гривень», – розповів речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.

Однак, щоб вона отримала ці кошти, їй необхідно було перейти за посиланням, яке було в повідомленні. Родичка загиблого військовослужбовця подала заявку, ввела особисті дані та реквізити банківських карток. Після цього з усіх її рахунків списалися кошти.

«Поліцейські наголошують, що будь-яку інформацію потрібно уточнювати лише в офіційних джерелах, не переходити за сумнівними посиланнями та в жодному разі не вводити конфіденційні дані, які стосуються електронних гаманців», – додав Сергій Крета.

Правоохоронці за фактом шахрайства внесли відомості в ЄРДР за ч. 1. ст. 190 КК України. Наразі проводять слідчі дії, щоб встановити причетних порушників для злочину. Винним загрожує обмеження волі на строк до трьох років.