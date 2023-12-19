На Тернопільщині жінка вислала невідомому чоловіку 250 тис. гривень за фіктивні подарунки. Тернопільчанка в соціальній мережі познайомилася з іноземцем. Чоловік почав приділяти їй знаки уваги, зізнаватися в любові. Місяць тому іноземець запропонував вислати жінці цінні подарунки, однак за доставку з-за кордону вона мала заплатити самостійно. Потерпіла погодилася і за кур’єрські послуги перерахувала 250 тис. гривень.

У схему шахрайства потрапила 44-річна жителька Борщівщини. Потерпіла розповіла поліцейським, що в соцмережі вона познайомилася з іноземцем. Жінка деякий час переписувалася з ним, чоловік розповідав, що проживає за кордоном і шукає нове кохання. Місяць тому незнайомець пообіцяв надіслати жительці Тернопільщини посилку з дуже цінними речами. Однак чоловік попросив оплатити доставку, на що жінка погодилася.

«Невдовзі до потерпілої зателефонував кур’єр. Сказав, що потрібно оплатити не лише за доставку, а й митні збори. За чотири дні зловмисники видурили у жінки майже 250 тисяч гривень», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 19 грудня.

Жінка кількома траншами перерахувала всі свої заощадження, однак посилки з-за кордону так і не дочекалася. На повідомленні жительки Тернопільщини перестав відповідати й іноземець, тому потерпіла звернулася з заявою в поліцію.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України (Шахрайство). Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину. Зловмисникам загрожує штраф в розмірі 51 тис. грн, або ж обмеження волі на термін до трьох років.