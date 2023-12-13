За шахрайство директору школи загрожує до п’яти років тюрми

Поліція затримала 62-річного директора школи у Тячівському районі, який за 12 тис. доларів пообіцяв місцевому жителю виготовити документи для ухилення від мобілізації. Привласнивши гроші, директор перестав виходити на зв’язок. Поліція підозрює посадовця у шахрайстві.

Як повідомили ZAXID.NET джерела в поліції Закарпатської області, затриманим є мешканець села Тарасівка Нересницької громади.

На фото, опублікованих поліцією 13 грудня, зображена школа, яка дуже схожа на Тарасівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.

Тож, очевидно, йдеться про її директора Івана Руснака, якого нещодавно оштрафували ще й за п’яну їзду. Наприкінці жовтня суд призначив йому покарання – 17 тис. грн штрафу з позбавленням водійських прав на рік.

Тепер за «допомогу» в ухиленні від мобілізації місцевому мешканцю, поліція підозрює Івана Руснака у шахрайстві, що завдало значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Окрім цього, правоохоронці проводять перевірку й за фактом спроби потерпілого придбати підроблений документ.