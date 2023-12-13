З цеху вилучили одяг і обладнання для його пошиття на 3,7 млн грн

У Хмельницькому поліція виявила підпільне виробництво спортивного одягу, який продавали під виглядом відомих брендів. Не маючи ліцензій, шахраї нашивали на одяг етикетки відомих брендів та продавали підробки в інтернеті за низькими цінами.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, зловмисники облаштували цех у декількох виробничих приміщеннях в Хмельницькому.

«На пошиту у таких умовах продукцію шили емблеми та етикетки відомих брендів та у подальшому реалізували підробки через посередників, а також у месенджерах Viber та Telegram за нижчою ціною ніж дороговартісний оригінал», – зазначають в прокуратурі.

Правоохоронці провели декілька обшуків за місцями виготовлення, зберігання та збуту фальсифікату, і вилучили понад 2200 одиниць готової продукції, обладнання, фурнітуру, комп’ютерну техніку. Загальна вартість вилученого становить понад 3,7 млн грн.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 229 ККУ (незаконне використання знака для товарів і послуг). Підозр у цій справі поки нікому не вручали, триває розслідування.