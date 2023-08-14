На підпільному виробництві зберігали спирт та сигарети

На території одного з сіл Хмельницької області викрили підпільний цех, де виготовляли фальсифіковану горілку. Алкоголь продавали у закладах громадського харчування та на місцевому базарі. У прес-службі Хмельницької області у понеділок, 14 серпня, розповіли, що слідчі вилучили продукції на 3 млн грн.

Цех облаштували на складі. «За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцями виготовлення, зберігання та збуту фальсифікату правоохоронці знайшли та вилучили понад шість тонн незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту, більше ніж 26 тис. пачок цигарок без марок акцизного податку», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці конфіскували майно з незаконного виробництва (Фото Хмельницької обласної прокуратури)

Правоохоронці також вилучили транспортні засоби та гроші, обладнання, тару та чорнові записи. Винуватців підозрюють у незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів. Їм загрожує штраф.

Наразі відомо про п'ятьох причетних до незаконного виробництва. Всі є мешканцями Хмельниччини. Слідчі шукають всіх причетних до злочину.