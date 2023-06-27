Підпільна фабрика працювала з березня 2023 року

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили підпільне виробництво сигарет відомих марок в одному із сіл Одеської області. За інформацією правоохоронців, троє зловмисників придбали спеціальне обладнання і встановили його у підвалі, над яким для прикриття побудували будинок. Крім цього, облаштували дизельну електропідстанцію, щоб приховувати кількість спожитої електроенергії. У прес-службі БЕБ у вівторок, 27 червня, розповіли, що нелегальне підприємство мало потужності, щоб виготовляти 5 тис. сигарет за годину.

Підпільне виробництво організували у березні 2023 року. «Під час обшуків вилучили промислову лінію для виробництва, вартістю приблизно 21 мільйон гривень.Також вилучили майже 8 кг тютюнової сировини на суму понад 1 млн грн, понад 280 тис. пачок контрафактних сигарет, вартістю понад 5 млн грн. Загальна вартість вилученого з території нелегального підприємства становить приблизно понад 28 млн грн. Членам організованої групи оголосили про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті тютюнових виробів», – повідомили у БЕБ.

Підпільний цех з виробництва сигарет на Одещині (Фото Львівської обласної прокуратури)

Прес-служба Львівської обласної прокуратури повідомила, що зловмисники намагалися замаскувати підпільний цех у підвалі, тому звели над ним будинок. Крім цього, маскували велику кількість спожитої електроенергії й встановили дизельну електропідстанцію. Речниця Львівської обласної прокуратури Адріана Дмитренко у коментарі ZAXID.NET розповіла, що підроблені сигарети зловмисники продавали на території Львівської області.

«Вхід у підвал, де була підпільна фабрика, вони також замаскували. Його не можна було навіть побачити з вулиці», – додала Адріана Дмитренко.

Наразі правоохоронці завершують слідчі дії. Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді застави. Зловмисникам інкримінують інкримінують незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинені організованою групою, а також незаконне використання товарних знаків.