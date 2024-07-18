Рівненський міський суд виніс вирок Івану Царьову за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію та отримав бойову повістку, однак у вказаний день до пункту збору так і не з’явився. За це йому призначили три роки позбавлення волі.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду, взимку 2023 року Іван Царьов пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 9 грудня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.

У суді Іван Царьов свою вину визнав і розкаявся.

Суддя Оксана Крижова визнала чоловіка винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначила покарання – три роки позбавлення волі. Крім того, обвинувачений має заплатити 2 650 грн за проведення експертиз. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.