Луцький міськрайонний суд виніс вирок Віталію Перстенюку за ухилення від мобілізації. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію й отримав бойову повістку, однак у вказаний день до пункту збору так і не з’явився. За це йому призначили покарання у вигляді року позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 24 червня, у лютому 2024 року старший лейтенант запасу Віталій Перстенюк пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 13 лютого прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.

У суді Віталій Перстенюк свою вину визнав. Причини неявки він не назвав, проте переконував суд, що зробив необхідні висновки. Просив призначити іспитовий термін.

Суддя Вячеслав Покидюк визнав волинянина винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначив покарання – один рік позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.