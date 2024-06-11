Камінь-Каширський районний суд виніс вирок Віталію Кисляку за ухилення від мобілізації. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію й отримав бойову повістку, однак у вказаний день до пункту збору так і не з’явився. За це йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 6 червня, 1 серпня 2023 року Віталій Кисляк пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав наступного дня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, 2 серпня обвинувачений там так і не з’явився.

У суді Віталій Кисляк свою вину визнав і пояснив, що у жовтні, листопаді та грудні 2022 року йому вже вручали повістки про виклик до РТЦК та СП, а після проходження огляду, щоразу відпускали. Також, за словами обвинуваченого, у 2022 році його через кожних десять днів доставляли на полігони, але повертали назад через непридатність до служби.

«Після проходження огляду 1 серпня йому (обвинуваченому – ред.) повідомили, що о 3:00 ночі буде відправка військовослужбовців, проте він попросив піти додому, щоб переодягнутися, адже був лише у тенісці та шортах, тобто у тому, у чому його зупинили на вулиці. Йому дали повістку, та він пішов додому, але в зазначений час до пункту збору не з’явився», – йдеться у матеріалах справи.

Суддя Олеся Антонюк визнала волинянина винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначила покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.