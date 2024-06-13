Шевченківський районний суд Львова виніс вирок львівʼянину Юрію К., який пройшов ВЛК і не зʼявився на відправку у військову частину, оскільки не погодився з висновком лікарів і не хоче служити. Суд призначив йому 3 роки тюрми.

Як вказано в матеріалах справи, у травні 2023 року Юрій К. отримав повістку й на початку червня пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнали придатним до військової служби. Після цього він відмовився про отримання повістки про відправку у військову частину для проходження служби наступного дня. До місця призову він так і не прибув.

У суді Юрій К. свою провину визнав і пояснив, що він відмовився від повістки на відправку, оскільки не погодився з висновком лікарів ВЛК. Він не бажає служити в ЗСУ, не волонтерить і не допомагає армії.

Враховуючи обставини справи, 6 червня 2024 року суддя Шевченківського райсуду Наталія Луців-Шумська визнала Юрія К. винним за ст. 336 ККУ та призначила йому 3 роки позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.