Личаківський районний суд Львова розглядав справу щодо Діани Трубнікової, яка влаштувала стриптиз у районному відділку поліції. Поліцейські зняли її на відео та відкрили адміністративну справу. Суд провадження закрив через завершення термінів давності розгляду справи.

Як вказано в матеріалах справи, 18 серпня 2023 року близько 16:50 уродженка Дніпра Діана Трубнікова прийшла у Львівські районне управління поліції, що на вул. Романчука, 18. У приміщенні відділку вона роздягнулася та почала демонструвала статеві органи працівникам. Крім цього, вона лаялася на відвідувачів відділку.

Правоохоронці зняли порушення на відео, після чого склали протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Однак справа надійшла на розгляд до суду лише в листопаді, а термін притягнення до адміністративної відповідальності закінчується за три місяці після злочину. Тому суддя Володимир Мармаш справу щодо Діани Трубнікової закрив. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Діану Трубнікову вже неодноразово судили за хуліганство, зокрема, вона чіплялась до людей на вулиці в Дніпрі, а також за крадіжку у Львові.