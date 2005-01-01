За три роки на Донбасі сталося майже 850 тисяч порушень режиму тиші

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 14:18430

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За три роки на Донбасі сталося майже 850 тисяч порушень режиму тиші
За три роки на Донбасі спостерігачі зафіксували близько 850 тисяч порушень режиму тиші

В п’ятницю, 15 червня на брифінгу щодо безпеки в Україні та діяльності СММ ОБСЄ було оприлюднено детальну інформацію щодо дотримання режиму тиші на Донбасі.

"Минулого спостерігачі зафіксували близько 9 тис. випадків порушення режиму припинення вогню. Всього з початку нашого моніторингу, з вересня 2015 року ми зафіксували 846 тисяч 649 випадків", - заявив Александр Хуг, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Хуг також підкреслив, що у багатьох випадках режим припинення вогню порушувався через вистріли з озброєння, яке згідно Мінським домовленостями повинно було бути відведено.

Ілюструючи порушення з обох сторін, Хуг продемонстрував фото території біля населеного пункту Доломітне, де видно 3 протитанкові міни на підконтрольній Києву території і 500 мін - на території бойовиків.

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