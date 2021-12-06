Щоб приховати злочин, тіло жінки підкинули під огорожу сусіднього двору

Поліція затримала 53-річного мешканця Коломийського району, який під час сварки до смерті побив свою знайому. Від ударів палицею по голові 41-річна жінка померла на місці. Щоб приховати сліди злочину, кривдник спільно з господарем будинку, де розпивали спиртне, обгорнули тіло в простирадло та винесли на вулицю під огорожу сусіднього двору, повідомила у понеділок, 6 грудня, прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Вранці 4 грудня у Коломиї на одній з вулиць перехожі виявили мертву жінку та повідомили про це поліцію. Після проведення слідчих дій, через годину поліцейські встановили особу підозрюваного – 53-річного мешканця одного із сіл району.

«Як встановили поліцейські, фігурант та потерпіла розпивали спиртні напої у помешканні товариша. Раптово між ними виник конфлікт, в ході якого затриманий схопив дерев’яну палицю та наніс ряд ударів в область голови жінки. Травми у жінки виявились несумісні з життям. У подальшому зловмисник спільно з господарем помешкання загорнули тіло в простирадло та винесли на вулицю до огорожі сусіднього господарства», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Івано-Франківської області.

Слідчі затримали чоловіка та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Відносно 48-річного господаря будинку поліцейські вирішують питання про повідомлення підозри за приховування злочину.