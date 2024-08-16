За втягування жінок у проституцію поліцейські затримали 39-річну лучанку
Жінка шукала клієнтів і місця надання інтимних послуг
У Луцьку поліцейські викрили 39-річну місцеву жительку, яка втягнула чотирьох жінок у зайняття проституцією. За скоєне їй загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомили 16 серпня в поліції Волинської області.
За даними слідства, 39-річна лучанка близько року підшуковувала клієнтів і місця надання інтимних послуг для чотирьох жінок. Отримані гроші підозрювана розподіляла між усіма, собі ж виділяла за сутенерські послуги.
Наразі слідчі встановлюють, який прибуток від незаконного бізнесу отримували лучанки.
Лучанку затримали й оголосили їй про підозру за ч. 2 ст. 303 ККУ (сутенерство або втягнення в заняття проституцією кількох осіб). За скоєне їй загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.