Підозрювана забезпечувала жінок роботою близько року

У Луцьку поліцейські викрили 39-річну місцеву жительку, яка втягнула чотирьох жінок у зайняття проституцією. За скоєне їй загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомили 16 серпня в поліції Волинської області.

За даними слідства, 39-річна лучанка близько року підшуковувала клієнтів і місця надання інтимних послуг для чотирьох жінок. Отримані гроші підозрювана розподіляла між усіма, собі ж виділяла за сутенерські послуги.

Наразі слідчі встановлюють, який прибуток від незаконного бізнесу отримували лучанки.

Лучанку затримали й оголосили їй про підозру за ч. 2 ст. 303 ККУ (сутенерство або втягнення в заняття проституцією кількох осіб). За скоєне їй загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.