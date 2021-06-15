Радехівський районний суд Львівської області звільнив від відбування покарання 22-річного водія, який на узбіччі збив дитячий візок із однорічним хлопчиком. Дитина померла в лікарні. Водієві призначили два роки випробувального терміну.

Аварія трапилася 2 вересня 2019 року на трасі Львів – Луцьк у селі Бабичі, що поблизу Радехова. О 9:06 ранку автомобіль Dacia Logan, за кермом якого був 22-річний мешканець Стрия Остап С., перевищив швидкість та виїхав на узбіччя. В той час там перебувала 26-річна місцева мешканка з однорічним сином у дитячому візочку. Автомобіль зачепив візочок і в’їхав у огорожу поруч. Однорічний хлопчик отримав численні травми від яких згодом помер у лікарні.

У суді Остап С. свою вину визнав і розповів, що того дня їхав із Радехова до Львова. На дорозі він побачив собаку, тому й втратив пильність на дорозі і виїхав на узбіччя. З батьками загиблого хлопчика водій примирився й виплатив моральну шкоду, тож вони попросили суд суворо Остапа С. не карати.

Враховуючи обставини та каяття водія, суддя Радехівського районного суду Орислава Семенишин визнала Остапа С. винним у порушенні ПДР, що призвело до смерті однорічного хлопчика за ч. 2 ст. 286 та призначила йому 5 років позбавлення волі з забороною керувати транспортом упродовж року.

Утім від відбування покарання водія звільнили й призначили два роки випробувального терміну. Впродовж цього часу він має періодично реєструватися в органах пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Крім цього, він має заплатити 4,7 тис. судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.