Аварія трапилася 4 листопада 2019 року

Шевченківський районний суд Львова призначив три роки позбавлення волі водієві автомобіля Honda, який на смерть збив велосипедиста в Рясному. Рідні загиблого відсудили понад 400 тис. грн моральної компенсації.

Аварія трапилася ввечері 4 листопада 2019 року, на вул. Шевченка, 317. 35-річний Федір П., що був за кермом автомобіля Honda, наїхав на 27-річного велосипедиста на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці.

У суді Федір П. свою провину визнав і розкаявся. Він каже, що заплатив дружині померлого 37 тис. грн та пояснив, що не може виплатити більше через брак грошей, бо має на утриманні неповнолітню дитину, яка є інвалідом ІІІ групи.

Однак, за словами дружини загиблого, водій Honda дійсно пропонував їй гроші, але нічого не заплатив. Рідні велосипедиста вимагали для водія суворого покарання у вигляді позбавлення волі.

Враховуючи покази свідків та результати експертиз, суддя Шевченківського районного суду Юрій Донченко визнав винним Федора П. у порушенні ПДР, що призвело до смерті велосипедиста, та призначив йому три роки позбавлення волі з забороною керувати транспортом на такий же термін. Він також має виплатити 400 тис. грн моральної компенсації дружині загиблого. Ще 56,7 тис. грн сім'ї велосипедиста повинна заплатити страхова компанія.

Крім цього, Федір П. має заплатити 8,7 тис. судових витрат на проведення експертиз. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.