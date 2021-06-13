Залізничний районний суд Львова звільнив від відбування покарання 19-річного водія Audi A4 за смертельну аварію. Водій наїхав на жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Йому призначили 2 роки іспитового терміну.

Аварія трапилася 24 квітня минулого року о 14:20 на вул. Городоцькій. Водій Audi A4 Павло Д. їхав у напрямку вул. Виговського й поблизу будинку №162 не зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом та збив 37-річну мешканку Рудного. Від значних травм жінка померла на місці.

Під час судового засідання Павло Д. свою провину визнав повністю та попросив суворо його не карати. Він також сказав, що готовий відшкодувати матеріальні та моральні збитки потерпілим.

Враховуючи докази, суддя Залізничного районного суду Львова Наталія Галайко визнала Павла Д. винним у кримінальному злочині за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначила йому 4 роки позбавлення волі, при цьому права керувати транспортом водія не позбавила. Втім Павла Д. звільнили від відбування покарання, призначивши два роки іспитового терміну. Впродовж цього часу він не може виїжджати за кордон без погодження та час від часу відвідувати органи пробації.

Крім цього, він має заплатити 5,2 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.