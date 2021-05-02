Петро Нестеренко-Ланько загинув на пішохідному переході в Бартатові 23 листопада 2020 року

Городоцький районний суд звільнив від відбування покарання водія Nissan, який на пішохідному переході збив 37-річного львівського дизайнера, засновника Lviv Fashion Week Петра Нестеренка-Ланька. Йому призначили рік іспитового терміну.

Як писав ZAXID.NET, аварія трапилася 23 листопада 2020 року на трасі Львів – Шегині в Бартатові, що в Городоцькому районі. В матеріалах справи вказано, що о 22:10 водій Nissan Qashqai Олег Я. їхав у напрямку Львова та збив Петра Нестеренка-Ланька, який у той час йшов нерегульованим пішохідним переходом. Від отриманих травм він помер на місці.

У суді 35-річний Олег Я. свою вину визнав повністю та пояснив, що аварія трапилася несподівано, втім він намагався допомогти потерпілому. Після інциденту винуватець аварії відшкодував батькам загиблого моральну й матеріальну шкоду. Своєю чергою, мати дизайнера попоросила водія суворо не карати й зазначила, що претензій до нього не має.

Враховуючи обставини, суддя Городоцького районного суду Наталія Яворська визнала Олега Я. винним у вчиненні смертельної аварії та призначила йому три роки позбавлення волі. Враховуючи його каяття та примирення з батьками загиблого дизайнера, суд звільнив Олега Я. від відбування покарання та призначив йому рік іспитового терміну. Впродовж року він має періодично з’являтися до органів державної пенітенціарної служби та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Крім цього, водій Nissan має заплатити 13,7 тис. грн судових витрат. На це рішення можна подати апеляцію впродовж 30 днів після оголошення вироку.