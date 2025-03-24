Преймеріз CHP з обрання свого кандидата у президенти відбулись 23 березня

У неділю, 23 березня, лівоцентристська Республіканська народна партія (CHP) офіційно висунула кандидатом у президенти Туреччини затриманого опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними CHP, у внутрішніх праймеріз партії взяли участь 15 млн громадян Туреччини, 13,2 мільйона з них віддали свій голос за Екрема Імамоглу, який був єдиним кандидатом. Республіканська народна партія заявила, що арешт політика не є перешкодою, адже вироку ще немає.

Того ж дня сотні тисяч людей вийшли на вулиці Анкари, Стамбула, Ізміра й інших міст, протестуючи проти політично мотивованого переслідування Імамоглу. Мітингарі вимагали проведення дострокових президентських виборів, а також відставки турецького уряду на чолі з Реджепом Тайїпом Ердоганом, який впродовж 22 років є прем’єр-міністром і президентом країни.

У чому підозрюють Екрема Імамоглу

53-річний Екрем Імамоглу – популярний опозиційний політик з лівоцентристської Республіканської народної партії (CHP). Імамоглу двічі обирався мером Стамбула – у 2019 та 2023 роках, перемігши кандидатів від урядової Партії справедливості та розвитку (ПСР) Ердогана.

З січня 2022 року Імамоглу перебуває під судом за образу членів ЦВК. Його засудили до 2,7 року ув’язнення, а наприкінці 2022 року суддя заборонив йому займатися політикою. Остання заборона ще не набула чинності, оскільки досі не була підтримана апеляційним та касаційним судами.

Імамоглу затримали 19 березня за підозрою у корупції, шахрайстві при обтяжуючих обставинах, вимаганнях та фальсифікаціях тендерів. Також політик нібито допомагав «Робітничій партії Курдистану», яку в Туреччині визнали терористичним угрупованням. У відповідь на це у Туреччині спалахнули масові протести.

Уже 23 березня кримінальний суд Стамбула заарештував Екрема Імамоглу та його радника Мурата Онгуна. Того ж дня Імамоглу був звільнений зі своєї посади, як і опозиційні мери районів Шішлі та Бейлікдузу в Стамбулі.