Мера Стамбула Екрема Імамоглу заарештували у справі про корупцію

У неділю, 23 березня, кримінальний суд Стамбула заарештував опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу та його радника Мурата Онгуна. Про це повідомляє CNN.

Зранку 23 березня Імамоглу давав свідчення близько двох годин. А згодом суд постановив взяти мера Стамбула під варту на час досудове розслідування. Політика невдовзі переведуть до в’язниці.

Турецька прокуратура звинувачує Імамоглу у корупції, шахрайстві при обтяжуючих обставинах, вимаганнях та фальсифікаціях тендерів. Окрім нього підозрюють ще 99 людей, зокрема, радника мера Мурата Онгуна.

Також Імамоглу звинувачують у допомозі «Робітничій партії Курдистану», яку в Туреччині визнали терористичним угрупованням.

Затримання Імамоглу засудили європейські чиновники. Доповідач Європарламенту з питань відносин між ЄС і Туреччиною Начо Санчес Амор написав, що «Туреччина на швидкості рухається до повністю авторитарної держави».

Імамоглу, популярний опозиційний політик з лівоцентристської Республіканської народної партії (CHP). Перед затриманням 19 березня його мали висунутий кандидатом у президенти. Він двічі обирався мером Стамбула – у 2019 та 2023 роках, перемігши кандидатів від урядової Партії справедливості та розвитку (ПСР) Реджепа Ердогана. З січня 2022 року Імамоглу перебуває під судом за образу членів Центральної виборчої комісії. Його засудили до 2,7 року ув’язнення, а наприкінці 2022 року суддя заборонив йому займатися політикою. Проте заборона не набула чинності, оскільки досі не була підтримана апеляційним та касаційним судами.

Нагадаємо, Імамоглу заарештувала поліція у середу, 19 березня. Після затримання у Туреччині спалахнули масові протести. Як повідомило Міністерство внутрішніх справ Туреччини, за п’ятницю, 21 березня, в дев’яти містах було затримано 343 учасників демонстрацій. Прихильники мера Стамбула вважають звинувачення політично вмотивованими.