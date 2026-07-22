Дітям заборонять створювати акаунти в соцмережах і видалять вже існуючі

Франція стала першою країною Європейського Союзу, яка на законодавчому рівні обмежила доступ дітей молодших 15 років до соціальних мереж. Ініціатором змін виступив президент Франції Емманюель Макрон. Після тривалого обговорення парламент ухвалив закон, який підтримала більшість депутатів. Про це повідомила «Освіторія».

Які соцмережі заборонять

Нові правила забороняють дітям, які не досягли 15-річного віку, створювати та використовувати облікові записи в соціальних мережах.

Документ не містить списку конкретних платформ, а спирається на визначення соціальних мереж, закріплене в законодавстві ЄС. Тому його дія поширюється на TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat та інші сервіси. Водночас статус платформ із поєднанням різних функцій, зокрема YouTube та WhatsApp, поки що залишається предметом дискусій.

Обмеження не стосуватимуться:

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онлайн-енциклопедій, таких як Wikipedia;

освітніх цифрових платформ;

сервісів для створення та поширення відкритого програмного забезпечення й навчальних цифрових проєктів.

Нові обмеження для школярів

Запровадження закону відбуватиметься поетапно. Із 1 вересня 2026 року дітям до 15 років більше не дозволятимуть реєструвати нові акаунти в соцмережах.

Крім того, онлайн-платформи отримають чотири місяці для видалення вже існуючих облікових записів користувачів, які не досягли встановленого віку.

Закон також розширює правила щодо використання мобільних телефонів у навчальних закладах. Якщо раніше заборона діяла лише в початковій та середній школі, то тепер вона пошириться і на ліцеї. Водночас окремі винятки можуть встановлюватися внутрішніми правилами конкретних навчальних закладів.

Як підтверджуватимуть вік

Одним із ключових викликів стане перевірка віку користувачів. Закон не визначає єдиної технології, залишаючи це питання на розсуд самих платформ.

Компанії повинні впровадити ефективні механізми верифікації. Для цього можуть використовуватися власні інструменти сервісів, державні цифрові рішення Франції або європейська система перевірки віку, яку раніше представила Європейська комісія.

Саме ця норма викликає найбільше суперечок. Критики побоюються, що навіть повнолітнім користувачам доведеться підтверджувати свою особу за допомогою документів чи інших способів ідентифікації, що може створити ризики для конфіденційності та захисту персональних даних.

Перша в ЄС

Франція першою серед держав Євросоюзу запровадила настільки жорсткі вікові обмеження для користування соціальними мережами. Також вона лобіює встановити обмеження використання соцмереж дітьми на рівні Євросоюзу.

Раніше схожий закон ухвалила Австралія, встановивши мінімальний вік для доступу до соцмереж – 16 років. Аналогічні законодавчі ініціативи обговорюють у Великій Британії, Іспанії, Греції та Данії. Європейська комісія працює над створенням єдиної системи перевірки віку та новими механізмами захисту дітей у цифровому просторі.