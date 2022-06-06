Росіянам дозволили розстрілювати цивільних на блокпостах Херсонщини
Окупанти отримали наказ розстрілювати всіх, хто здасться їм підозрілими
Служба безпеки України отримала інформацію, що на блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних, які здадуться їм підозрілими. Про це свідчить телефонна розмова двох бойовиків «ДНР», яку в понеділок, 6 червня, опублікував прес-центр Служби безпеки України.
Як йдеться у повідомленні, ці особи забезпечують патрулювання для російських загарбників на сусідніх блокпостах у Херсонській області.
«Мені сказали: якщо підозріла особа, без розмов спалювати нах*й… У мене наказ від майора такий: з’являється машина чи вантажівка, чи щось із яблуками, дивишся, запитуєш: “Що везеш?”. Якщо людина підозріла, є*ашити без розмов”», – розповідає бойовик на прізвисько «сєдой».
А його співрозмовник уточнив: «…Ага, з твого боку ви їх першими будете спалювати. А якщо не встигнете, то ми?».
Нагадаємо, що більша частина Херсонщини перебуває під російською окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення. Окупанти придушують в області проукраїнські мітинги і блокують виїзд людей. В області вже виникла гуманітарна катастрофа – бракує ліків і продуктів харчування.
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