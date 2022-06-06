Служба безпеки України отримала інформацію, що на блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних, які здадуться їм підозрілими. Про це свідчить телефонна розмова двох бойовиків «ДНР», яку в понеділок, 6 червня, опублікував прес-центр Служби безпеки України.

Як йдеться у повідомленні, ці особи забезпечують патрулювання для російських загарбників на сусідніх блокпостах у Херсонській області.

«Мені сказали: якщо підозріла особа, без розмов спалювати нах*й… У мене наказ від майора такий: з’являється машина чи вантажівка, чи щось із яблуками, дивишся, запитуєш: “Що везеш?”. Якщо людина підозріла, є*ашити без розмов”», – розповідає бойовик на прізвисько «сєдой».

А його співрозмовник уточнив: «…Ага, з твого боку ви їх першими будете спалювати. А якщо не встигнете, то ми?».

Нагадаємо, що більша частина Херсонщини перебуває під російською окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення. Окупанти придушують в області проукраїнські мітинги і блокують виїзд людей. В області вже виникла гуманітарна катастрофа – бракує ліків і продуктів харчування.