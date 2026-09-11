Обліпиху на зиму можна заготувати без варіння, щоб не втратити корисні вітаміни, мінерали та антиоксиданти

Обліпиху на зиму можна заготувати без варіння, щоб не втратити корисні вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Pixel Inform розповідає про 3 прості способи підготувати ягоди про запас без термічної обробки.

Обліпихове пюре з цукром

Для цього варіанту заготівлі вам знадобиться 1 кілограм обліпихи та 1 кілограм цукру. Ягоди слід перебрати, помити та підсушити. Хвостики за бажанням можна видалити.

Потім обліпиху слід змішати з цукром і подрібнити блендером. Масу варто добре перемішати та залишити, доки цукор повністю не розчиниться, а суміш не стане однорідною.

Готове пюре можна розлити по контейнерах та прибрати в морозилку.

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Обліпиховий сироп

Другий спосіб передбачає ті самі початкові кроки: ягоди у рівних пропорціях змішують із цукром, подрібнюють блендером і чекають, поки цукор розчиниться. Після цього отриману масу протирають через сито.

У результаті вийде сироп без кісточок, який слід розлити у стерилізовані банки, закрити кришками й зберігати в холодильнику.

Цілі ягоди з цукром

Найпростіший варіант – змішати чисті та цілі ягоди з цукром і заморозити у контейнерах. Завдяки такому способу вони не злипнуться, тож ви зможете брати потрібну кількість, не розморожуючи весь контейнер.