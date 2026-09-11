Обліпиха збереже свою користь: 3 варіанти, як заготувати ягоди на зиму
Обліпиху на зиму можна заготувати без варіння, щоб не втратити корисні вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Pixel Inform розповідає про 3 прості способи підготувати ягоди про запас без термічної обробки.
Обліпихове пюре з цукром
Для цього варіанту заготівлі вам знадобиться 1 кілограм обліпихи та 1 кілограм цукру. Ягоди слід перебрати, помити та підсушити. Хвостики за бажанням можна видалити.
Потім обліпиху слід змішати з цукром і подрібнити блендером. Масу варто добре перемішати та залишити, доки цукор повністю не розчиниться, а суміш не стане однорідною.
Готове пюре можна розлити по контейнерах та прибрати в морозилку.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Обліпиховий сироп
Другий спосіб передбачає ті самі початкові кроки: ягоди у рівних пропорціях змішують із цукром, подрібнюють блендером і чекають, поки цукор розчиниться. Після цього отриману масу протирають через сито.
У результаті вийде сироп без кісточок, який слід розлити у стерилізовані банки, закрити кришками й зберігати в холодильнику.
Цілі ягоди з цукром
Найпростіший варіант – змішати чисті та цілі ягоди з цукром і заморозити у контейнерах. Завдяки такому способу вони не злипнуться, тож ви зможете брати потрібну кількість, не розморожуючи весь контейнер.