На українських землях можна зустріти чагарник, який світова наука цінує за надзвичайно рідкісну властивість. Йдеться про обліпиху, єдину з відомих рослин, що містить унікальну омега-7 жирну кислоту, відому своїм впливом на здоров’я шкіри, судин і травної системи. Детальніше про особливості куща пише «Моя фотографія».

Де росте обліпиха

Обліпиха найчастіше трапляється в піщаних і кам’янистих місцевостях, зокрема вздовж річок, на схилах і навіть у посушливих регіонах. Вона полюбляє сонце, добре переносить нестачу вологи й утворює густі колючі зарості.

Як розпізнати облівітамінпиху

У період плодоношення ця рослина стає особливо помітною, яскраво-помаранчеві ягоди щільно вкривають гілки, створюючи враження, ніби кущ «обліплений» краплями сонця. Саме так від слова «обліпити» і виникла її назва.

Чим унікальна

Обліпиха – єдина відома дикоросла й культурна рослина, яка містить омега-7 кислоту, що зазвичай присутня в молочних продуктах. Обліпиха – чудове веганське джерело цього компоненту. Омега-7 дуже цінується за свою користь для організму, особливо в косметології, медицині та дієтології. Вона бореться із запаленнями в організмі, знижує рівень холестерину, зміцнює стінки судин, допомагаючи попередити серцево-судинні захворювання. Крім того, ягоди багаті на інші вітаміни і мікроелементи, зокрема, вітаміни А, С, Е, групи В, К і Р, фолієву кислоту.