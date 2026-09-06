Просто та швидко: 8 заготовок, які рятують, коли зовсім немає часу готувати обід чи вечерю
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Готові домашні заготівлі достатньо дістати з морозилки, щоб швидко організувати сніданок, обід або вечерю
Коли на приготування їжі зовсім не вистачає часу, частину роботи можна зробити наперед. Готові домашні заготівлі достатньо дістати з морозилки, щоб швидко організувати сніданок, обід або вечерю. «РБК-Україна» розповідає, які 8 заготівель можна зробити наперед.
Що можна приготувати?
Експертка Таміла Максюх назвала 8 простих заготівель, які дозволять витрачати менше часу на приготування їжі. У списку:
- Пельмені. Їх можна заздалегідь приготувати та зберігати в морозилці, а потім швидко відварити.
- Сирники. Їх можна зробити одразу кілька видів та заморозити. У потрібний момент достатньо дістати необхідну кількість і приготувати їх.
- Котлети. Можна приготувати заздалегідь і заморозити. А до фаршу додати, наприклад, сир, щоб урізноманітнити смак страви.
- Ліниві вареники. Вони не потребують багато часу для підготовки, тому їх також можна зробити про запас. Заготовлені вироби доволі зручну зберігати в морозилці та готувати порціями за потреби.
- Млинці. Їх теж можна приготувати заздалегідь та заморозити. А начинку при цьому можна обирати різну, тому одна така заготовка може стати основою для кількох страв.
- Запіканка. Заздалегідь підготовлену запіканку можна одразу викласти в форми, щоб потім не витрачати час на підготовку продуктів. Перед вживанням форму залишиться лише поставити в духовку, щоб спекти.
- Бульйон. Готовий бульйон можна розлити у контейнери та заморозити. І коли вам знадобиться основа для супу чи іншої страви, достатньо дістати потрібну порцію.
- Овочева суміш. Заморожена овочева суміш може стати основою для швидкої вечері. Її можна висипати на розігріту сковорідку, додати макарони та соус, і страва буде готова.
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