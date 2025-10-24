Сирники – це проста та смачна страва, яку люблять дорослі й діти. Проте іноді сирники можуть просто розвалюватися під час смаження, навіть якщо ви не вперше готуєте їх. Щоб уникнути цього, потрібно дотримуватися деяких хитрощів. Ukr.Media розповідає, як приготувати сирники, щоб вони не розвалювалися.

Сирники повинні бути середніх розмірів та округлої форми. Вони краще будуть перевертатися на сковороді та краще просмажаться.

Обирайте якісний сир, а при приготуванні тіста ретельно розімніть його до однорідної маси. Не використовуйте надто мокрий сир для тіста. Але якщо ваш сир виявився надто вологим, відтисніть його через марлю або сито. Адже зайва рідина – один з головних ворогів міцних сирників, тому що вона змушує додавати більше борошна, що робить сирники «гумовими», а надлишок вологи перетворює їх на кашу під час смаження.

Якщо додати забагато цукру, сирники обов’язково розваляться. Тому краще готувати менш солодкі сирники і подавати їх з медом або варенням.

Додавайте борошно в сирну масу невеликими порціями і перемішуйте до однорідного стану. Зазвичай на 500 грамів сиру достатньо 1-2 столових ложок борошна. Потрібно не переборщити з борошном, адже його надлишок зробить сирники жорсткими.

Додаючи яйця в масу, можна відокремити білок від жовтка. Часто саме жовток рекомендують використовувати для сирників – він не лише надає приємний колір, але й добре скріплює, не додаючи зайвої рідини, на відміну від білка, що може зробити тісто надто рідким.

Дайте тісту відпочити. Після перемішування залиште сирну масу на 15-20 хвилин в холодильнику. Це дозволить борошну або манці добре ввібрати вологу та «набухнути», зробивши тісто більш щільним та еластичним.