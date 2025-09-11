Часто це пов’язано не з обладнанням, а з інгредієнтами та їх співвідношенням

Сирники здаються простою стравою, але часто господині помічають, що вони не тримають форму або розтікаються на сковороді. Часто це пов’язано не з обладнанням, а з інгредієнтами та їх співвідношенням. «24 канал» розповідає, чому сирники не виходять.

Чому сирники не виходять?

Неправильний вибір сиру.

Вибір сиру має вирішальне значення. Приблизно 90% успіху цієї страви залежить від використання правильних інгредієнтів. Недостатньо просто взяти будь-який сир, слід обирати продукт, який є одночасно сухим та містить жирність в межах 5-9%.

Якщо у сирі занадто багато вологи, ви можете її видалити. Для цього потрібно покласти сир на кілька шарів марлі та притиснути, видавивши зайву рідину.

Неправильна кількість інгредієнтів.

Яйця, борошно та цукор потрібно використовувати з розумом. Цукор, наприклад, має властивість витягувати вологу з тіста, що має вирішальне значення для досягнення бажаної текстури. Додавайте його наприкінці, безпосередньо перед формуванням сирників.

Що стосується яєць, то варто обмежити використання яєчних білків, оскільки вони можуть зробити суміш надмірно рідкою. Краще використовувати одне яйце на 500 грамів сиру, до того ж – краще обирати лише жовток.

Те ж саме з борошном – краще додавати менше, аніж перебільшити. Якщо додати забагато борошна, сирники матимуть борошняний присмак.