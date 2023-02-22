Перші дні повномасштабної війни застали підприємство «Захід-Агро МХП» за початком весняно-польових робіт. Та підприємство продовжило свою роботу, зберегло робочі місця та колектив і виконало всі податкові зобов’язання. Про діяльність під час війни розповідає директор ТОВ «Захід-Агро МХП» Валерій Марченко.

Директор ТОВ «Захід-Агро МХП» Валерій Марченко

Валерію Вікторовичу, розкажіть, як ваше підприємство зустріло звістку про повномасштабну війну? Якими були ваші перші дії?

Звичайно ніхто не очікував таких подій, ми складали свої звичні плани, проводили навчання, та підготовку до весняно-польових робіт. День війни у нас співпав із днем початку весняно-польових робіт. Проте ми свої плани таки змогли реалізувати і вчасно провели посівну. В перші дні було важко морально, було багато незрозумілих та невизначених ситуацій, але ми згуртувалися, максимально мобілізували свої сили. Основним нашим досягнення у 2022 році я б назвав збереження нашого колективу, адже це дуже важливо у таких умовах.

На сьогодні у нас мобілізовано 12 працівників, на яких ми чекаємо, зберігаємо за ними робочі місця і виплачуємо їм заробітні плати.

Які виклики постали перед підприємством в умовах війни, та як вам вдалося їх подолати?

Наше підприємство займається вирощування рослинницької продукції, зернових та технічних культур, всього в обробітку у нас 40 000 га землі. Ми вирощуємо п’ять основних культур: кукурудзу, соняшник, сою, озимий ріпак і пшеницю.

Попри всі виклики, які перед нами постали через війну, а їх було чимало, ми маємо цього року гарні результати по озимих культурах: озимого ріпаку ми планували урожайність 3,13 т, а отримали – 3,66 т, озимої пшениці був план зібрати 6,1 т, а зібрали 7 т. Щодо ярих культур, то сої зібрали 2,4 т, соняшнику – 2,3 т, кукурудзи – 9,1 т.

Як правило на початку сезону відбувається ремонт техніки, і цей рік не був винятком. Війна застала нас, якраз коли ми очікували ще одну партію запчастин. З початком воєнних дій ми зрозуміли, що нам їх не вдасться отримати, тому довелось шукати інші шляхи закупівлі, інших постачальників. І знову ж, завдяки швидкому реагуванню та злагодженій роботі нам вдалося швидко зорієнтуватися, тому до початку робіт техніка у нас була готова.

Схожа ситуація у нас склалась і з мінеральними добривами та засобами захисту. Їх значна частина була замовлена та оплачена, але знаходилась у Київські та Житомирській областях, де в той час вже йшли бойові дії. Наступним викликом, навколо якого нам потрібно було згуртувати свої сили, стала допомога ВПО. Львівщина та Франківщина – це частина України, куди їхали люди, які втікали від війни. Відповідно ми отримували дуже багато звернень про допомогу: потрібно було розмістити людей, організувати харчування, допомогти з роботою тощо. Ми допомагали і військовим, і внутрішньо переміщеним людям. Протягом року ми передали на потреби військових 28,5 т курятини, 350 кг гречаної крупи, 5 т палива, 1 т борошна та 35 автомобілів.

Скільки податків сплатило підприємство у 2022 році?

У 2022 році «Захід-Агро МХП» сплатило 106,5 млн грн податків і зборів до бюджетів всіх рівнів.

Загалом підприємства компанії МХП, до яких належить і ТОВ «Захід-Агро МХП», у 2022 році перерахували до бюджетів всіх рівнів майже 4,6 млрд грн у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів. До загальнодержавного бюджету за рік перераховано 1,026 млрд грн. До місцевих бюджетів перераховано 2,038 млрд грн. Сума єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування робітників компанії становила 1,534 млрд грн.

Які проєкти вдалось реалізувати підприємству для підтримки громад протягом минулого року? Чи вчасно розрахувалися з пайовиками? Чи є у вас додаткові програми для них?

З пайовиками розрахувались вчасно і в повному обсязі, активною була робота і з громадами у регіонах нашої присутності. Ми допомагали їм у реалізації соціальних проєктів задля покращення умов мешканців. Так, у 2022 році, спільно із благодійним фондом «МХП – Громаді», в рамках національного грантового конкурсу «Час діяти, Україно» ми реалізували 6 проєктів на суму 497,5 тис. грн, а під час конкурсу бізнес-ідей «Роби своє» для підтримки малого бізнесу – 8 проєктів на суму 952 тис. грн. Також було виділено 2,1 млн грн на ремонт доріг у с. Вощанці та с. Вороблевичі, який здійснювався у співфінансуванні із громадами сіл.

Загалом компанія МХП передала понад 13 тис. тонн власної продукції волонтерам, працівникам і їхнім родинам, лікарням та ВПО. Компанія фінансово підтримувала ініціативи благодійного фонду «МХП – Громаді»: допомогла з облаштуванням укриттів у школах, дитсадках і медзакладах на суму 6,6 млн грн; долучилася до виділення коштів у межах конкурсу «Час діяти, Україно!» на суму 8 млн грн. Через грантові програми «Роби своє» та SEED від Глобального договору ООН МХП підтримала малий і середній бізнеси на 6,3 млн грн, розвиваючи ще в такий спосіб економіку громад та України в цілому.

Також торік ми подбали і про наших працівників, зокрема, покращили на двох підрозділах виробничо-побутові умови. У Самбірському підрозділі ми закінчили ремонт третього поверху адміністративної будівлі. Обладнали гуртожиток на 5 кімнат і 5 смарткімнат, де можуть жити наші молоді спеціалісти. Зробили ремонт і в адміністративному приміщенні та майстерні на нашому виробничому підрозділі у с. Вороблевичі, обладнали кімнату, де можна проводити навчання, наради для механізаторів та приміщення для прийому їжу.

Розкажіть, яким бачите 2023 рік для підприємства?

В цьому році ми плануємо значно підвищити ефективність наших посівних площ. Ми вирішили зосередитись на чотирьох основних культурах: кукурудзі, пшениці, сої та ріпаку. Плануємо посіяти 6 500 га пшениці, 8 500 га озимого ріпаку, 10 000 га кукурудзи й 13 000 га сої.

Також з метою підвищення ефективності та покращення показників був створений Західний хаб, до складу якого ввійшло підприємство «Захід-Агро МХП», а також три інших підприємства напряму агро: філія «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП», філія «Рідний край» ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «МХП-Баффало». Хочу зазначити ще про один важливий напрямок розвитку компанії МХП, частиною якої є «Захід-Агро МХП», який розпочався ще у 2019 році, це її трансформація в кулінарну. Місія компанії полягає у тому, щоб годувати людей і пропонувати їм якомога більше якісних та смачних страв, виготовлених із використанням найсучасніших харчових технологій.

Один із напрямів трансформації МХП в кулінарну компанію є робота у сегментах HoReCa та ритейл. Вже зараз МХП спільно з партнерами пропонує українцям смачну й безпечну шаурму та інший стритфуд у понад 100 точках мережі вуличної їжі Döner Маркет. А завдяки роботі понад 200 магазинів «М'ясомаркет» по всій Україні у споживачів є доступ до гарного асортименту мʼяса, мʼясо-ковбасних виробів, кулінарії та інших харчових продуктів.

У Івано-Франківській та Львівській областях зараз працюють 12 магазинів «М'ясомаркет» та 9 Döner Маркетів. До слова, команда МХП спільно з нашими партнерами активно працює над тим, щоб таких точок зʼявилося ще більше, а мешканці регіонів могли приходити до нас за якісним мʼясом, смачною кулінарією та безпечною шаурмою.

Ми продовжуємо свою роботу, підтримуємо продовольчу безпеку та економіку України та всіма силами наближаємо нашу Перемогу.