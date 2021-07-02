Концерт у Митрополичих садах.

Пісні «Червона рута» виповнюється 50 років. З такої нагоди влаштують концерт пам'яті її творця Володимира Івасюка. У суботу, 3 липня, у Митрополичих садах просто неба заспівають Оксана Муха, Павло Табаков, хорова капела «Трембіта». Зібрали найвідоміші твори Івасюка.

«Друзі, я всіх вас запрошую у Митрополичі сади 3 липня, о 19:30, там буде розкішний концерт, обіцяю», – запросив Павло Табаков.

«Це буде оркестр, це буде капела «Трембіта», чудові солісти і звичайно, найкращі пісні Володі. Приходьте до нас, чекаємо», – додала співачка Оксана Муха.

Більше інформації про подію тут.

Бетховен від віртуозів Оксани Рапіти і Мирослава Драгана.

У неділю, 4 липня, в Органному залі буде нагода послухати твори Людвіга ван Бетховена у виконанні титулованих львівських музикантів Оксани Рапіти і Мирослава Драгана. Кожен виступ цього подружжя меломани чекають із нетерпінням. Цього разу віртуози-піаністи виконають найвідоміші сонати німецького класика.

Деталі за посиланням.

Місяць авторських читань.

1 липня стартує Місяць авторських читань – найбільший транскордонний літературний фестиваль Центрально-Східної Європи. Щовечора до 31 липня будуть відверті розмови з українськими, чеськими та словацькими авторами онлайн у соцмережах та каналі у YouTube. Дивитися можна безкоштовно.

Детальніше про подію за посиланням.

Будівництво Пліснеської хижі Х століття.

У заповіднику «Давній Пліснеськ» у с. Підгірці почали унікальний археологічний експеримент, до якого може долучитися кожен охочий. Там відбудовують слов’янське житло Х ст. за стародавніми методами. Щойно хижа буде готова, у ній упродовж кількох тижнів спробує пожити сім'я історичних реконструкторів Іванцівих. Відвідувачі можуть приїжджати туди, спостерігати за будівництвом і навіть допомогти.

«Хочемо привернути увагу відвідувачів до заповідника, тому ми вирішили взятися за реконструкцію на городищі. І першим об'єктом, який символізує Пліснесько і добу його розквіту, є слов'янське житло», – розповів реконструктор, працівник заповідника «Давній Пліснеськ» Ярема Іванців.

Більше інформації знайдете за посиланням.

Виставка «Арт-деко і сучасні тенденції».

В арт-салоні «Велес» відкрили масштабну виставку. Презентують оригінальні твори міжвоєння у стилі арт-деко з різних приватних колекцій. Також виставили роботи сучасних львівських митців. Серед робіт 50 авторів можна побачити, зокрема, літографію італійця Маріо Тоцці, скульптуру зі слонової кістки і мармуру українського віденця Пола Терещука, гравюри Ярослави Музики. Виставка триватиме до кінця вересня.

Про деталі читайте тут.

Флешмоб від Львівської опери.

Львівська національна опера завершує 121-ий театральний сезон флешмобом. Його влаштують у неділю, 4 липня, о 17:20. На площі перед Національним театром опери й балету ім. С. Крушельницької публіку вітатимуть персонажі опери «Лис Микита» вуличним дійством – виконають наживо фрагмент вистави.

Більше інформації знайдете на сторінці театру.

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